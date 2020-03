Cientistas pedem desbloqueio de dados sobre Covid-19 para investigação

Inês Schreck Hoje às 17:35 Facebook

Depois de uma carta aberta ao Governo, agora o pedido surge em forma de petição. Milhares de pessoas apelam à tutela para que liberte rapidamente os dados sobre a Covid-19 em Portugal para fins científicos.

Em menos de 24 horas, mais de 1700 pessoas assinaram a petição online que pede que o Governo português disponibilize com a maior brevidade - "horas e não dias" - os dados de todos os doentes suspeitos (confirmados ou não) de Covid-19 para fins de investigação científica.

"O objetivo é pôr os investigadores portugueses a trabalhar com estes dados, garantindo a sua total confidencialidade, de modo a ajudarem as autoridades públicas e de saúde a encontrar respostas mais eficazes para combater a pandemia", referem.

"O primeiro apelo que fizemos, através da carta aberta, foi bem recebido, mas o que precisamos é que a ideia se concretize com celeridade", afirmou, ao JN, Nuno Sousa, presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho.

O primeiro signatário da petição, Nuno Sousa, acredita que a disponibilização imediata da informação permitirá obter resultados que ajudarão a melhor orientar os portugueses e a criar modelos de pré-triagem mais eficazes.

Além de Nuno Sousa, a petição tem signatários como Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), Carlos Oliveira (conselheiro do Conselho Europeu de Inovação) e investigadores da FMUP, do CINTESIS - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde e da Escola de Medicina da Universidade do Minho.

"Cenários de emergência como o que vivemos atualmente requerem respostas imediatas que não se coadunam com atrasos na disponibilização de dados para a comunidade científica", refere o manifesto. "Existe em Portugal uma comunidade científica de grande qualidade que está disponível para ajudar a encontrar as respostas que o país necessita para fazer frente a esta pandemia e urgência de saúde pública no imediato, mas também a médio e longo prazo", realçam os docentes e investigadores.

Esta iniciativa surge depois de uma carta aberta, endereçada no início da semana aos órgãos do governo, pelos mesmos signatários da petição.