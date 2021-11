Comissão Permanente do PSD apela aos militantes que adiem as diretas no dia 4

Carla Sofia Luz e Hermana Cruz Hoje às 13:19 Facebook

A Comissão Permanente Nacional do PSD enviou, esta segunda-feira, uma carta aos militantes, apelando à união em torno da atual liderança do Rui Rio e a que apoiem o adiamento das eleições no partido, agendadas para o dia 4 de dezembro. Recorde-se que o Conselho Nacional extraordinário está agendado para o próximo sábado e, em cima da mesa, estarão as propostas de adiamento ou manutenção das diretas no dia 4 de dezembro e de antecipação do congresso do PSD para os dias 17, 18 e 19 do mesmo mês.

A cinco dias do encontro extraordinário do Conselho Nacional do PSD, no qual Rui Rio e Paulo Rangel voltarão a medir forças, a Comissão Permanente Nacional do partido enviou uma carta aos militantes. Na missiva, que chegou esta segunda-feira aos sociais-democratas, apela-se à união em torno da atual liderança de Rui Rio, uma vez que o presidente da República irá dissolver o Parlamento e, "por consequência, haverá em breve eleições legislativas antecipadas".

"A antecipação das eleições internas para uma altura em que devemos estar todos concentrados nas legislativas parece afigurar-se totalmente desajustada das circunstâncias que o País está a viver e dos objetivos que o PSD deve prosseguir. Os portugueses esperam do PSD uma alternativa clara e credível ao PS. Não esperam um PSD virado para uma disputa interna, enquanto o PS e o Governo vão fazendo livremente a sua campanha, aproveitando as nossas divisões eleitorais", concretiza a Comissão Permanente Nacional dos sociais-democratas, considerando que, "em nome do interesse nacional e do nosso próprio partido, temos de estar unidos e totalmente focados no combate com os nossos verdadeiros adversários".

Um pensamento totalmente alinhado com o de Rui Rio, que defende o adiamento das diretas para depois das eleições legislativas.