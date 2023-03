Condutores recém-encartados com tolerância zero ao álcool

António José Gouveia Hoje às 15:43 Facebook

Comissão Europeia propõe que durante os primeiros dois anos de carta, os condutores terão tolerância zero ao álcool. Atualmente, a tolerância sob efeito do álcool está nos 0,2 g/l durante os primeiros três anos.

Os condutores recém-encartados irão ter tolerância zero para a condução sob efeito de álcool durante dois anos, quando atualmente esta é de 0,2 g/l nos primeiros três anos. A idade mínima para começar a conduzir também vai mudar para 17 anos, embora seja obrigatório a condução acompanhada. Esta é uma das várias medidas propostas pela Comissão Europeia esta quarta-feira no âmbito de uma revolução que a instituição quer fazer em todos os países ao nível da segurança rodoviária e mobilidade.

Bruxelas indica na sua nova diretiva que haverá "um período probatório de, pelo menos, dois anos para os condutores recém-encartados após a aprovação no exame de condução e uma regra de tolerância zero à condução sob a influência do álcool". Segundo o comunicado, esta nova medida "reveste-se de importância crucial, uma vez que, embora os jovens representem apenas 8% de todos os condutores de automóveis, duas em cinco colisões mortais envolvem um condutor ou passageiro com menos de 30 anos".