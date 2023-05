Conselho Nacional de Ética defende que bebé possa ter três pais no registo

Inês Schreck Hoje às 08:22 Facebook

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida defende que, no caso da gestante de substituição revogar o contrato, os progenitores biológicos podem exigir ter os seus nomes no registo da criança. No limite, um bebé pode ter três progenitores. Para aprovação da barriga de aluguer, os pareceres das ordens dos Médicos e Psicólogos devem ser obrigatórios.

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) defende que é fundamental a "clarificação inequívoca" do processo de gestação de substituição desde o seu início até ao momento de registo e acolhimento familiar da criança nascida, considerando que persistem indefinições que "urge colmatar" numa matéria complexa e de extrema sensibilidade ética que não pode admitir lacunas na sua regulamentação.

Em causa estão, por exemplo, o prazo para o arrependimento da gestante ou questões de filiação, que, na posição, do CNECV deverá garantir o registo de todos os progenitores, incluindo aqueles que fornecem o material biológico, caso de arrependimento da gestante de substituição. No limite, um bebé pode ter três progenitores no registo civil.