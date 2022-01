Costa desafia PAN a deixar de estar "equidistante" entre PS e PSD

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 22:22 Facebook

O secretário-geral do PS procurou mostrar, no debate com a líder do PAN, que os socialistas defendem propostas mais acertadas do que o PSD em matéria de ambiente e animais. Já Inês Sousa Real lamentou que o Governo não tenha adotado "políticas mais ambiciosas" nessas matérias.

Num frente-a-frente ameno, uma das raras vezes em que um dos líderes colocou o outro à prova foi quando Costa afirmou que seria "uma mentira" defender que a transição climática "não tem custos". Referindo que o PAN tem "muita dificuldade em assumir" que a taxa de carbono é necessária, atirou: "Não se pode ter sol na eira e chuva no nabal".

Inês Sousa Real contrapôs que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) deveria ter sido "mais ambicioso" no que toca à transição digital. Aqui chegados, os números divergiram: o PAN alegou que o PRR só dedica 24% dos fundos a esta temática - contra mais de 60% de países como a Dinamarca -, Costa respondeu que a percentagem real é de 38%.

António Costa também desafiou o PAN a ser menos "equidistante" entre PS e PSD. Para o socialista, há duas propostas sociais-democratas que representam um "enorme retrocesso": a "liberalização" da plantação de eucaliptos e a passagem da proteção animal para a Direção-Geral de Veterinária.

Inês Sousa Real confirmou que o PAN está "completamente distante" do PSD em ambos os temas, mas referiu que terá oportunidade de os debater com o líder desse partido. Perante a insistência de Costa, atirou: "Quem tem votado com o PSD tem sido o PS e não o PAN".

Lítio: "opacidade" ou "oportunidade"?

Quanto à questão do lítio, Sousa Real falou da "opacidade" dos contratos de exploração e denunciou que há populações com estaleiros instalados "em cima dos tetos das suas casas".

Costa lembrou que a transição climática custará "cerca de 25 mil milhões de euros" e que o país terá de aproveitar certas "oportunidades". Lembrou que as explorações "pressupõem" estudos de impacto ambiental, dos quais a líder do PAN disse desconfiar por serem feitos pelas promotoras das explorações.