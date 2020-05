Sorrisos de Costa e Centeno à saída de reunião em São Bento

JN Hoje às 21:07, atualizado às 23:22 Facebook

O primeiro-ministro chamou a São Bento o ministro das Finanças, esta quarta-feira à noite, após a polémica com a transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco.

O encontro na residência oficial do primeiro-ministro em São Bento foi revelado pela RTP, cerca das 21 horas. A reunião terminou pelas 23 horas, quando António Costa e Mário Centeno saíram juntos e sorridentes do edifício.

Segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, o encontro serviu para preparar a próxima reunião do Eurogrupo na sexta-feira e preparar o Orçamento suplementar que o Governo conta apresentar em junho devido à pandemia de covid-19.

"Ficaram ainda esclarecidas as questões relativas à falha de informação atempada ao primeiro-ministro sobre a concretização do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução que estava previsto no Orçamento para 2020 e que a Assembleia da República aprovou", refere a nora divulgada por São Bento.

António Costa chamou Mário Centeno pouco depois de Rui Rio, líder do PSD, ter considerado que o ministro das Finanças "não tem condições para continuar" no Governo e que será uma má decisão se António Costa mantiver "um ministro que não lhe foi leal".

E no dia em que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado sobre o assunto, considerou que o primeiro-ministro "esteve muito bem" ao remeter nova transferência para o Novo Banco para depois de se conhecerem as conclusões da auditoria que abrange o período 2000-2018.

Em causa está a transferência de 850 milhões de euros para o Fundo de Resolução destinado à recapitalização do Novo Banco. Esta operação ocorreu na véspera do debate quinzenal com o primeiro-ministro no parlamento e, quando Catarina Martins, do BE, questionou sobre o assunto, António Costa respondeu que tal só iria acontecer depois de se conhecerem os resultados da auditoria em curso ao banco. Afinal, o líder do Governo não tinha sido ainda informado, facto pelo qual pediu desculpa ao BE.

Os 850 milhões de euros foram transferidos para o Fundo de Resolução sob a forma de um empréstimo, que injetou 1037 milhões de euro no Novo Banco. O dinheiro destina-se a compor as contas do Novo Banco de 2019.

Esta quarta-feira de manhã, numa audição regimental da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, o ministro de Estado e das Finanças rejeitou que esta injeção tenha sido feita à revelia do primeiro-ministro.

"Não, não foi à revelia, não há nenhuma decisão do Governo que não passe por uma decisão conjunta do Conselho de Ministros", disse Mário Centeno.

O governante afirmou ainda que "não há transferências nem empréstimos feitos à revelia de ninguém", explicando que "a ficha de apoio ao senhor primeiro-ministro chegou com um par de horas de atraso, e o senhor primeiro-ministro, quando deu a resposta que deu, não tinha à frente dele a informação atualizada".

Na terça-feira, em entrevista à TSF, o ministro das Finanças admitiu uma falha de comunicação entre o seu gabinete e o do primeiro-ministro quanto à injeção de capital no Novo Banco, mas "não uma falha financeira", que seria desastrosa.