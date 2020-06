Imagem externa de Portugal não preocupa Costa: "UEFA deu resposta clara"

JN Hoje às 13:37, atualizado às 14:04 Facebook

O primeiro-ministro voltou a dizer, esta sexta-feira, no final da reunião do Conselho Europeu, que a escolha de Portugal para acolher a final da Liga dos Campeões é a prova de que Portugal é um destino seguro.

"Não estou preocupado com a imagem internacional de Portugal. A resposta muito clara foi dada pela UEFA", disse António Costa, confrontado com as limitações impostas por países estrangeiros a Portugal, e referindo-se à escolha do país para ser palco da final da Liga dos Campeões.

"Não é momento para traçar linhas vermelhas, mas sim abrir vias verdes", continuou o primeiro-ministro, acrescentando que as várias medidas impostas "não se tratam de um cheque em branco".



"Temos de saber comparar dados"

O chefe de Governo disse ainda que "temos de saber comparar dados" e que "não podemos comparar o número de casos, sem ter em conta o número de testes que cada país realiza". "Só Chipre, Estónia e Letónia estão em melhor condição que Portugal", considerou Costa, confirmando que se têm realizado mais testes de diagnóstico. "Países com metade ou com um terço dos testes feitos não se podem comparar com Portugal", constatou, assegurando que "não é para ficar bem na fotografia" que o país vai deixar de levar a cabo ações de testagem. "Não vamos deixar de fazer aquilo que é preciso do ponto de vista da saúde pública".