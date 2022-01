Costa votou no Porto na companhia de Rui Moreira, por quem tem "estima e amizade"

JN/Agências Hoje às 12:45 Facebook

O líder do PS exerceu este domingo, no Porto, o direito ao voto antecipado. António Costa votou ainda antes das 10 horas da manhã, quase ao mesmo tempo do autarca da Invicta, Rui Moreira. Ambos estiveram alguns instantes à conversa e cumprimentaram-se com um abraço.

"Fico muito feliz. É uma pessoa por quem tenho grande estima e amizade", afirmou Costa, à saída dos jardins do Palácio de Cristal. Rui Moreira disse que, além de ter aproveitado para exercer o direito ao voto, aproveitou também para "cumprimentar um amigo". Depois de colocado o voto na urna, ficou para ouvir as respostas do secretário-geral socialista à comunicação social.

Depois de votar, no Porto, António Costa apelou a que quem se tenha inscrito no voto antecipado vá exercer esse direito já este domingo. "Estão criadas as condições para que todos possam votar em segurança", garantiu - incluindo para quem, no dia 30, estiver em isolamento.

O líder do PS disse partir para a última semana da campanha "muito animado e confiante". Ainda assim, admitiu que ainda possa haver muitas pessoas "indecisas".

Questionado sobre uma eventual aproximação do PSD ao PS, considerou que o "campeonato" do seu partido "não é o das sondagens". Os socialistas sabem, "por experiência própria", que não devem fiar-se nas projeções, acrescentou, numa alusão indireta (que já dias antes fizera) às recentes derrotas autárquicas em Lisboa ou Coimbra.

Costa votou no Pavilhão Rosa Mota, tendo chegado à zona das urnas às 9.43 horas. Poucos minutos depois já tinha exercido o seu direito. O líder do PS votou na mesa 14, reservada aos cidadãos recenseados em Lisboa. Nessa mesa do pavilhão portuense, há 165 inscritos para este domingo.