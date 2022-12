Crise, Mundial e Big Brother: as pesquisas dos portugueses no Google em 2022

Diana Fernandes Hoje às 08:00 Facebook

"Como aderir ao Autovoucher", "Bruno Carvalho", "O que é afasia?", "IVAucher", "Putin" e "Big Brother Famosos" estão entre as pesquisas que os portugueses mais efetuaram no Google em 2022.

No habitual balanço do ano em pesquisas, divulgado esta quarta-feira, a Google traça um quadro dos temas que mais interessaram aos portugueses em 2022, ano marcado pela guerra, aumento dos combustíveis, o mundial de futebol e a crise inflacionária.

A pesquisa com maior crescimento no nosso país no ano que agora acaba, quando comparada com 2021, é "IVAucher", medida temporária do Governo criada para ajudar os setores mais afetados pela pandemia, logo seguida pelo "Mundial 2022", o maior evento desportivo do mundo, que este ano agitou ainda mais o universo mediático, devido às polémicas sobre a escolha do Catar.

Nas questões mais pesquisadas, que a Google distingue por começarem pela palavra "como", está "Como aderir ao Autovoucher?", "Como saber onde votar em 2022?" e "Como funciona o IVAucher?".

"O que é afasia?" foi outra pergunta muito pesquisada em Portugal, que talvez tenha uma explicação no anúncio de que Bruce Willis sofre desta doença, um distúrbio de linguagem ocorrido por lesão cerebral que afeta a comunicação. Destacam-se também perguntas como "O que são metadados?" e "O que é a NATO?".

Os metadados surgem na lista muito pelo mês de maio ter sido marcado pela decisão do Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucionais as normas da "lei dos metadados", sobre o acesso de autoridades e operadoras de telecomunicações a informações específicas sobre os telemóveis e os computadores de potenciais suspeitos criminosos.

Outras perguntas, que naturalmente surgem nas pesquisas, porque foram temas de destaque do ano 2022, envolvem os 125 euros que o Estado devolveu aos portugueses, formas de combater a crise inflacionária, como obter o certificado de recuperação covid, o "tempo para amanhã", mudar para mercado regulado, a transmissão da varíola dos macacos, como ajudar a Ucrânia e a justificação do voto no exterior.

O nome nacional mais pesquisado foi "Bruno Carvalho", ex-presidente do Sporting Clube de Portugal, pela participação no Big Brother Famosos no início deste ano. A seguir, está "Liliana Almeida", também participante do programa Big Brother Famosos e atual mulher de Bruno de Carvalho. Em terceiro lugar, surge "Bernardo Sousa", piloto de rali que também participou no reality-show.

Nomes internacionais

No que toca aos nomes internacionais destaca-se Vladimir Putin. O presidente da Rússia, que ordenou a invasão à Ucrânia, foi o mais pesquisado. Em segundo lugar, está o ator Will Smith, que na cerimónia dos Oscars agrediu o comediante Chris Rock, após este ter feito uma piada que visava a mulher do ator. No último lugar do pódio nesta categoria, está Johnny Depp, ator que venceu o processo de difamação que moveu contra a ex-mulher, Amber Heard, que afirma ter sido vítima de violência doméstica.

As preferências da Televisão

Quanto a programas de televisão mais pesquisados no Google, em primeiro lugar surge o "Big Brother Famosos" e depois o "Casados à Primeira Vista", da SIC. Em relação aos filmes, "Top Gun" foi o mais pesquisado, seguido de "Batman", "Morbius" e "Black Adam".

A série mais pesquisada este ano foi "House of the Dragon", da HBO. "Dahmer", "The Summer I Turned Pretty" e "Anna Delvey" também surgem na lista das séries mais procuradas pelos portugueses