Depressão Óscar provocou hoje 155 pedidos de ajuda

Distrito do Porto foi o mais afetado pelo mau tempo e a maior parte das ocorrências diz respeito a limpezas de via e quedas de árvores. Aviso amarelo terminou às 15 horas em 12 distritos.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 0 horas e as 15.30 horas desta sexta-feira 155 ocorrências relacionadas com o mau tempo, "a maior parte delas ocorridas durante a madrugada, mas sem grande relevância e impacto na vida das pessoas", disse ao JN Elísio Pereira, oficial de operações da ANEPC.

Os distritos com mais registos provocados pela depressão Óscar foram o Porto (30), Lisboa (18), Braga (16), Viseu (14) e Vila Real (11) e os principais pedidos de ajuda aos bombeiros e restantes forças de proteção civil prenderam-se com limpezas de via (66 casos), quedas de árvores (44) e inundações (26).

Elísio Pereira adiantou que não há feridos ou desalojados e que a partir da madrugada houve um desagravar do estado do tempo, não estando prevista a emissão de um novo estado de alerta.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém e Castelo Branco sob aviso amarelo até às 15 horas desta sexta-feira devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Nesta sexta-feira estiveram 598 operacionais, apoiados por 210 viaturas, nas ocorrências.

Madeira reabriu 18 dos 31 percursos pedestres

Dezoito dos 31 percursos pedestres recomendados do arquipélago da Madeira, que foram encerrados devido ao mau tempo, já estão transitáveis, indicou esta sexta-feira à Lusa o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, adiantando que a segurança continua a ser avaliada no terreno.

"Atendendo que os percursos pedestres classificados se inserem em áreas sujeitas a uma forte pressão climática e consequente erosão natural, alertamos para a sua precaução aquando da realização dos mesmos", refere a instituição.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza mantém encerrados ainda 13 percursos recomendados, em vários pontos da ilha da Madeira, nomeadamente a vereda do Areeiro, a vereda da Ilha, a vereda da Encumeada, a vereda do Urzal, a vereda do Burro, o Caminho Real do Monte, a levada do Barreiro, a levada das 25 Fontes, a levada do Moinho, a levada do Furado, o Caminho Real da Encumeada, a vereda da Ribeira da Janela e o Caminho Real do Paul do Mar.

A estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro, nas serras sobranceiras ao Funchal, também continua encerrada.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estiveram sob aviso vermelho entre as 15 horas de segunda-feira e as 15 de terça-feira, devido à chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar. O mau tempo provocou 95 desalojados, levou ao encerramento da atividade letiva na terça-feira e de diversos serviços públicos e privados e condicionou o movimento no aeroporto da Madeira, com o cancelamento de dezenas de voos, tendo afetado milhares de passageiros.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira reportou mais de 160 ocorrências, sobretudo relacionadas com deslizamentos, quedas de árvores e inundações, que mobilizaram 168 meios e 436 operacionais.