DGS desaconselha uso de cigarros eletrónicos e tabaco aquecido

Os cigarros eletrónicos e o tabaco aquecido não são seguros. Apresentam riscos para a saúde e não devem ser consumidos, alertam as autoridades de saúde portuguesa.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) revelaram, esta quinta-feira, que a doença pulmonar crónica está associada à utilização de cigarros eletrónicos ou "vaping". A Comissão Europeia está a estudar medidas a adotar.

Em comunicado conjunto, estas entidades citam os casos registados, nos Estados Unidos, de doença pulmonar graves, incluindo mortes, relacionados com o consumo destes produtos. As duas entidades emitiram um conjunto de recomendações, entre as quais que cigarros eletrónicos, com ou sem nicotina, nunca devem ser usados, particularmente por jovens, jovens adultos ou mulheres grávidas. E, caso sejam usados por quem está a tentar deixar de fumar, avisam que não devem voltar ao tabaco tradicional.

Até 21 de novembro, dizem, foram identificados pelo centro de controlo e doenças (CDC) norte-americano 2290 casos de doença pulmonar grave, incluindo 47 óbitos. Casos semelhantes estão atualmente em investigação no Canadá, Filipinas, Bélgica e Suécia. "Esta situação tem vindo a ser discutida a nível da Comissão Europeia, em termos de avaliação e gestão de risco e eventuais medidas a adotar", lê-se no documento.

Atualmente existe " uma grande diversidade de líquidos utilizados em cigarros eletrónicos, com e sem nicotina, e com diferentes tipos de aroma no mercado", sublinham a DGS e o SICAD. Porém, "embora a investigação destes casos não esteja ainda concluída, o acetato de vitamina E, o canabidiol e outros derivados de canábis, e o diacetil parecem ser substâncias associadas a estas lesões pulmonares".

É também desaconselhado o uso de cigarros eletrónicos, particularmente os que têm líquidos contendo canabidiol e outros derivados de canábis, acetato de vitamina E e diacetil, sendo os consumidores avisados para não adicionarem quaisquer substâncias aos líquidos para cigarro eletrónico legalmente comercializados nem comprem líquidos fora dos circuitos legais.

Os adultos que usam cigarros eletrónicos para deixar de fumar não devem voltar a fumar, recomendando a DGS e o SICAD que os consumidores devem "estar atentos e procurar um médico imediatamente se desenvolverem os seguintes sintomas: tosse, falta de ar, dor no peito, febre, calafrios, náuseas, vómitos, dor abdominal ou diarreia".

Os sintomas podem desenvolver-se ao longo de alguns dias, ou ao longo de várias semanas.