A DGS informou, esta terça-feira, que 199 511 pessoas já fizeram a vacinação completa e 332 762 tomaram a primeira dose. O Norte é a região mais vacinada contra a covid-19.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou, esta terça-feira, o primeiro relatório de monitorização da vacinação contra a covid-19 em Portugal Continental, produzido em articulação com a task-force da vacinação e em colaboração com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Em comunicado, a DGS informa que "este boletim, que terá como fontes o sistema VACINAS (da DGS) e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), será publicado todas as terças-feiras, com dados referentes à semana anterior (de segunda-feira às 00h00 a domingo às 23h59)".

Até esta terça-feira, 199 511 pessoas já fizeram a vacinação completa, o que corresponde a 2% da população, e 332 762 pessoas (3%) já tomaram a primeira dose da vacina.

A DGS informa ainda que já foram recebidas 651 900 doses de vacina e 571 981 já foram distribuídas.

Segundo o boletim, que reporta dados entre os dias 27 de dezembro e 14 de fevereiro, o Norte é a região do país com mais pessoas vacinadas: são 171 789 no total, 36574 dos quais na última semana. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 168 196 (mais 40423 na última semana), o Centro, com 128 580 (mais 33585), o Alentejo, com 43951 (mais 11339), e o Algarve, com 18681 (mais 5177).

Quanto à vacinação por grupos etários, já tomaram as duas doses 42 991 pessoas com mais de 80 anos, o que representa 7%. Na mesma faixa etária, 79774 (12%) já tomaram a primeira dose.

Na faixa etária dos 65-79 anos, já fizeram a vacinação completa 17181 pessoas (1%) e 32165 (2%) já tomaram a primeira dose.

Nos 50-64 anos, 48716 pessoas (2%) já têm a vacinação completa e 77595 (4%) tomaram a primeira dose.

Nos 24-49 anos, 84231 (3%) já têm a vacinação completa e 131874 (4%) tomaram a primeira dose.

Na faixa etária dos 18-24 anos, 6321 (1%) já têm a vacinação completa e 11190 (2%) tomaram a primeira dose.

Na faixa etária dos 0-17 anos, 71 pessoas (0%) já têm a vacinação completa e 163 (0%) tomaram a primeira dose.