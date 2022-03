Duarte Cordeiro e José Luís Carneiro na lista de Costa

Nomes do novo Governo são entregues esta quarta-feira a Marcelo Rebelo de Sousa.

Duarte Cordeiro e José Luís Carneiro são duas das novidades da lista de ministros que António Costa vai entregar esta quarta-feira a Marcelo Rebelo de Sousa e a que dará posse no dia 30. Duarte Cordeiro deve assumir a pasta do Ambiente e José Luís Carneiro é o escolhido para a Administração Interna. De resto, o Executivo mais curto também conta com os quatro candidatos à sucessão de Costa, mais Ana Mendes Godinho.

Duarte Cordeiro, apurou o JN, está dado como certo na pasta do Ambiente (sai Matos Fernandes) como prémio pela liderança da campanha eleitoral que deu a maioria absoluta ao PS.