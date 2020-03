Duas internas infetadas ditam fecho de USF, médico sindicalista de quarentena

Gina Pereira Hoje às 14:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O médico Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), está em isolamento domiciliário por ter sido determinada pelas autoridades de saúde a quarentena de todos os profissionais e o encerramento por duas semanas da USF onde trabalha, na sequência da confirmação de dois casos positivos de Covid-19.

Ao JN, Roque da Cunha explicou que em causa estão duas médicas internas que trabalham na USF Sacavém e que foram despistadas como casos positivos de Covid-19, obrigando os cerca de 30 profissionais desta Unidade de Saúde Familiar (USF) a entrar em situação de isolamento domiciliário.

"Esta condicionante não impedirá a continuidade da sua intervenção sindical com o recurso às tecnologias de informação e comunicação", lê-se num comunicado, onde o secretário-geral do SIM faz um apelo a toda a população para que cumpra com o maior civismo as determinações das autoridades de saúde.