Dupla Manuel Pizarro/Fernando Araújo gera forte expectativa no setor

O presidente do Hospital de S. João, no Porto, foi convidado para assumir o cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Já houve conversações com o Governo sobre o tema, mas até agora Fernando Araújo ainda não aceitou. O setor recebe a dupla com elogios, só falta que Araújo diga o "sim".

Ao que o JN apurou, a decisão estará dependente da promulgação pelo presidente da República do diploma, aprovado na semana passada em Conselho de Ministros, que define a organização e funcionamento da direção executiva do SNS. Marcelo Rebelo de Sousa já disse que o diploma "vai no bom caminho" e que deverá tomar uma decisão até ao final da semana.

Hoje, Fernando Araújo ainda participará na cerimónia de inauguração da renovada unidade de cuidados intensivos de Doenças Infecciosas, como presidente do Hospital de S. João.

Fernando Araújo chegou a ser um dos nomes apontados para suceder a Marta Temido, mas depois de António Costa escolher Manuel Pizarro, as atenções viraram-se para o novo cargo de gestão do SNS. Fernando Araújo e Manuel Pizarro conhecem-se há muitos anos, são amigos próximos, pelo que, no setor, reina grande expectativa em torno desta "dupla".