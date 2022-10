Embalagem inteligente deteta comida estragada

O Instituto Fibrenamics da Universidade do Minho e a empresa José Neves, de Guimarães, criaram uma embalagem de cartão inteligente que é capaz de comunicar com o utilizador, informando-o se o alimento se encontra em bom estado para consumo.

A embalagem chama-se "TechPack" e foi criada graças ao desenvolvimento de uma tinta com indicadores de pH, que muda de cor em virtude do pH a que as embalagens são expostas. Sempre que um alimento embalado se estraga, o pH varia e a cor do identificador vai mudar, indicando ao consumidor que o alimento está estragado. O identificador é um pequeno quadrado colorido na base da embalagem.

Luís Nobre, gestor de projeto na Fibrenamics, chama-lhe "o futuro das embalagens", pois assegura que o consumidor final "passará a comprar apenas produtos que sabe que se encontram em bom estado de conservação". Na ótica de Pedro Neves, diretor de produção e logística na José Neves, esta mudança pode contribuir para um futuro diferente no setor das embalagens: "O facto de podermos aportar inteligência a uma simples caixa de cartão é algo tão importante que faz com que acreditemos que o futuro pode ser bastante diferente do presente".