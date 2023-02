Estado já vigia consumos de água e luz de habitações devolutas

Rita Neves Costa com Delfim Machado Hoje às 08:22 Facebook

Desde 2019 empresas têm de enviar lista atualizada aos municípios todos os anos. Proprietários admitem pedir a Marcelo que recorra à "fiscalização preventiva".

Desde 2006 que o Estado sabe quantas casas devolutas existem em Portugal, quando "aprovou a definição do conceito fiscal de prédio devoluto" e incentivou as empresas de telecomunicações, gás, água e eletricidade a identificar junto dos municípios quais as casas desocupadas. Em 2019, e para cobrar um IMI agravado aos proprietários com habitações devolutas em zonas de pressão urbanística, o Governo decretou o envio "obrigatório" pelas empresas das casas sem contratos ou com consumos mínimos.

O primeiro-ministro considera que, dada a atual falta de habitação, "não é legítimo ter as casas vazias". Pelo que quer avançar com o arrendamento de casas devolutas, para depois as subarrendar a famílias. Se os proprietários não as disponibilizarem de forma voluntária, avança o "arrendamento obrigatório", uma das medidas mais polémicas deste pacote.