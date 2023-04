Ex-assessora de Sá Fernandes vai ganhar 18 mil euros na JMJ

Uma ex-assessora de José Sá Fernandes na Câmara de Lisboa foi contratada por ajuste direto para acompanhar diversas iniciativas da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em agosto em Lisboa. Sá Fernandes, que atualmente desempenha funções como coordenador da equipa que prepara a visita do Papa, justifica o contrato, no valor de 18 mil euros, com a experiência e profissionalismo da antiga assessora.

No Portal Base, onde consta o contrato, lê-se que a contratação de Marise Maria Francisco, por ajuste direto, visa a prestação de serviços de acompanhamento do evento Missa Inicial / receção ao Papa / Via Sacra e do evento principal (Vigília e Missa Final) da Jornada Mundial da Juventude 2023. Tem o valor de 18 mil euros para seis meses de trabalho (valor sem IVA), o que dá 3000 euros por mês.

A mesma profissional já havia prestado serviços de assessoria nas áreas da cultura e dinamização cultural no gabinete de Sá Fernandes, quando este foi vereador na Câmara de Lisboa.