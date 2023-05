Falta de blocos operatórios obriga hospitais a gastar milhões nos privados

Enquanto espera por novo edifício, Braga pagou cerca de 14 milhões de euros para fazer 20 mil cirurgias no privado e em misericórdias.

Estrangulados por longas listas de espera e por falta de instalações, há hospitais do SNS a abrir concursos para usar os blocos operatórios de unidades privadas ou de misericórdias. O Hospital de Braga foi o primeiro a arrancar com o modelo de forma organizada e, nos últimos dois anos, fez mais de 19 200 cirurgias fora de portas com os médicos da casa. O "remedeio", enquanto o Governo não aprova o projeto do novo edifício de cirurgia de ambulatório, custou 13,7 milhões de euros.

Além das instalações, o montante inclui despesas com enfermagem, anestesistas, equipamentos, dispositivos médicos, medicamentos, assistentes operacionais e hotelaria, esclarece o hospital. Em 2% das operações do ano passado, incluiu também cirurgiões plásticos de fora por falta de recursos da casa.