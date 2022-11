"Filhos da violência doméstica" reprovam cinco vezes mais

Estudo sobre 1205 descendentes de mulheres violentadas concluiu que os que assistem a agressões têm mais perturbações mentais e cometem mais crimes.

Os descendentes das vítimas de violência doméstica reprovam, ao longo do seu percurso escolar, cinco vezes mais do que as restantes crianças e adolescentes. A conclusão é de um estudo levado a cabo por dois investigadores e docentes universitários, que mostra também que os "filhos da violência doméstica" têm mais perturbações mentais e cometem mais crimes em contexto escolar do que os restantes jovens.

"Percebe-se que, em todas as variáveis analisadas, os índices verificados nos filhos das vítimas de violência doméstica são sempre mais elevados. A violência doméstica é uma marca que fica para sempre", constata o autor do trabalho académico Miguel Rodrigues.