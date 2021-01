"Fizemos tudo para evitar ​​​​​​​chegar a este ponto", diz Costa

JN Hoje às 21:05 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu esta quinta-feira que o Governo fez todos os esforços possíveis para controlar a pandemia, defendendo que não há "um julgamento coletivo a fazer" pelo facto de o número de casos diários ter voltado a crescer.

Em entrevista à TVI, a propósito do novo confinamento geral que arranca esta sexta-feira, Costa recordou que "sempre que as regras foram cumpridas", os "efeitos foram evidentes", garantindo que o Governo não tem "prazer nenhum" em aumentar as medidas restritivas.

O primeiro-ministro adiantou ainda que o Ministério da Saúde esteve esta quinta-feira à tarde reunido com os três grandes grupos privados de saúde e que a CUF disponibilizou, de imediato, 20 camas para combate à pandemia. Os outros dois grupos, acrescentou, "infelizmente" ainda não o conseguiram fazer.

Ainda assim, segundo o chefe de Governo, "não tem sido por falta de acordo ou de vontade que não tem havido colaboração com os privados".

Em relação à fiscalização do cumprimento das medidas e questionado sobre se os cidadãos não se irão aproveitar das exceções, António Costa garantiu que a "polícia tem bom olho para perceber quem está a aldrabar e quem está de boa fé".