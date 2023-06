Força de 140 operacionais partiu para ajudar Canadá a combater fogos

JN/Agências Hoje às 10:32 Facebook

Os 140 operacionais que constituem a Força Nacional Conjunta que vai ajudar a combater os fogos no Canadá partiu, esta quarta-feira, do aeródromo militar de Figo Maduro, em Lisboa, num voo comercial que vai fazer escala em Espanha.

O contingente espanhol de 97 operacionais vai viajar com a Força Nacional Conjunta (FOCON), num avião que partiu de Lisboa, pelas 9.20 horas.

O Canadá está a ser afetado por uma vaga de grandes incêndios florestais, sendo que os 140 operacionais portugueses vão intervir na província do Quebeque.

A FOCON e a força espanhola vão estar presentes no combate aos incêndios no Canadá ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

A força portuguesa integra elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Força Especial de Proteção Civil (FEPC) da ANEPC, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), elementos das corporações de bombeiros da Região Centro e da Região Autónoma da Madeira, e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Mais de meio milhão de portugueses e lusodescendentes vivem no Canadá

Na partida dos elementos portugueses esteve, entre outros, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Na cerimónia, o ministro recordou as recentes missões das forças portuguesas na Turquia e no Chile e referiu-se ao Canadá como um país unido a Portugal por laços históricos, sociais e culturais onde vive mais de meio milhão de portugueses e lusodescendentes.

O ministro caracterizou este envio como uma missão de solidariedade.