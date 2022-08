Governo alerta para terceira vaga de calor a partir deste sábado

JN Hoje às 09:35 Facebook

O Governo alertou, esta quarta-feira, para o aumento das temperaturas a partir do fim de semana.

As declarações foram feitas aos jornalistas após uma reunião do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) com ministro da Administração Interna José Luís Carneiro e com a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

Segundo José Luís Carneiro, a terceira vaga de calor vai chegar a partir do próximo sábado, dia 20 de agosto, e vai prolongar-se pelo mês de setembro. "Vamos ter tempo, em regra, mais quente do que os setembros anteriores entre 50% e 60% e mais seco entre 40% e 50%", afirmou. "Acho que isto diz tudo dos riscos acrescidos que teremos de enfrentar".

Questionado sobre se esta terceira vaga de calor será a mais grave, o ministro disse que "não" e que a onda mais crítica "terá sido a de julho".

Por sua vez, o presidente do IPMA alertou hoje que se mantém o perigo de incêndios rurais. "O perigo de incêndio rural em Portugal está ainda a meio da campanha, passámos uma onda de calor de grande intensidade e que chegou a temperaturas que quase rondaram os cinquenta graus, passamos uma segunda onda com menos intensidade, mas mesmo assim com grande impacto e vamos passar uma terceira onda de calor provavelmente dentro de dias", afirmou Jorge Miguel Miranda, acrescentando que "as previsões não são positivas" em termos de precipitação.