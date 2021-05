Sandra Alves Hoje às 16:27, atualizado às 18:06 Facebook

A partir de sábado, dois concelhos recuam, dois ficam na mesma fase e um avança no plano de desconfinamento. Com o Rt a subir, "temos de reforçar os nossos cuidados", apela a ministra da Presidência.

O Governo anunciou, esta quinta-feira, as medidas a aplicar no âmbito do plano de desconfinamento, após reunião do Conselho de Ministros.

Mariana Vieira da Silva começou por indicar que "o risco é claramente mais significativo do que há duas semanas", considerando o Rt atual de 1,07.

E anunciou que recuam no plano de desconfinamento dois concelhos: Arganil para a fase de 5 de abril e Golegã para a fase de 19 de abril.

Mantêm-se na fase de 19 de abril os concelhos de Montalegre e Odemira.

Avança o concelho de Lamego, para a fase onde se encontra a generalidade do país desde 1 de maio.

Em situação de alerta há agora dez concelhos: Lisboa, Tavira, Vila do Bispo, Vila Nova de Paiva, Chamusca, Salvaterra de Magos e Vale de Cambra.

Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Lagoa, Oliveira do Hospital e Santa Comba Dão deixam de estar em situação de alerta.

As alterações das medidas de desconfinamento entram em vigor, nos concelhos abrangidos, às zero horas de sábado.

Em relação à eventual alteração dos parâmetros da matriz de risco, a ministra da Presidência remeteu a decisão para depois da reunião a realizar, sexta-feira de manhã, com especialistas no Infarmed.

"Temos de reforçar os nossos cuidados"

"Apelo a todos os que possam, para o fazer [testes à covid-19] para assim se conseguir identificar precocemente o maior número de casos", apelou a governante, a propósito dos programas de testagem lançados por alguns municípios, incluindo Lisboa.

"Quanto temos Rt acima de 1, significa que os casos estão a crescer e significa que temos de estar ainda mais atentos e cumprir com mais força as medidas de Saúde Pública", sublinhou.

"Ou conseguimos controlar a pandemia ou sabemos que o caminho será de mais dificuldades. Temos de reforçar os nossos cuidados", alertou.

Champions: "regras não mudaram"

Questionada sobre o aumento de cidadãos britânicos na cidade do Porto, no âmbito da final da Liga dos Campeões, além dos 12 mil adeptos que estão autorizados a entrar no Estádio do Dragão no sábado, Mariana Vieira da Silva lembrou que, quando foi autorizada a entrada de público "não havia liberdade de viagens entre o Reino Unido e Portugal".

"Não há alteração nas regras das esplanadas, nem dos restaurantes, nem de horário, nem de lotação. É importante que as regras sejam cumpridas", frisou a ministra da Presidência.