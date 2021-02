Governo anuncia "Pensão na Hora" e apoio a 100% a famílias

JN Hoje às 16:04 Facebook

O Estado vai aumentar o apoio às famílias com crianças em casa, no âmbito das medidas de ajuda relacionadas com a pandemia de covid-19.

Em Conselho de Ministros, o Governo aprovou que as famílias que têm direito à ajuda por estarem em casa a apoiar os filhos vão passar a receber 100% do salário, em vez dos 66% anteriores.

O aumento será para famílias em que os pais alternem semanalmente o teletrabalho e que têm pelo menos um filho ou outro dependente a frequentar uma creche, o pré-escolar ou o 1.º ciclo do ensino básico.

Também as famílias monoparentais que já recebem o abono de família com a majoração máxima serão contempladas com o aumento, assim como os agregados que têm a cargo pessoas com deficiência superior a 60%, independentemente da idade.

As medidas entram em vigor logo que o diploma seja publicado.

"Pensão na Hora"

O pedido das pensões de velhice passa a ser feito online através da Segurança Social Direta, numa simplificação da atribuição das pensões denominada "Pensão na Hora", anunciou a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, após a reunião do Conselho de Ministros.