Governo corrige número de surtos nas escolas para 68

Os 477 surtos de infeção pelo novo coronavírus que o secretário de Estado e Adjunto da Saúde disse estarem ativos nas escolas são afinal referentes ao total do país, esclareceu o Governo, corrigindo o número para 68.

Num esclarecimento enviado no final do dia, o gabinete do secretário de Estado António Lacerda Sales clarifica que, na verdade, são apenas 68 os surtos ativos nos estabelecimentos de ensino.

Este número inclui os surtos ativos de infeção em todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, desde creches ao ensino superior.

Na habitual conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia da covid-19 em Portugal, António Lacerda Sales afirmou que estariam ativos 477 surtos de infeção em escolas, detalhando também os surtos por região.

"Por lapso, foram referidos os surtos ativos no país a 16/11/2020, identificados pela Direção-Geral da Saúde, no total de 477, em detrimento do número de surtos ativos em creches/escolas/universidades (ensino público e privado), no total de 68, e que agora se clarifica", esclarece agora o gabinete do secretário de Estado.

Por região, há 50 surtos ativos em Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Centro, três no Norte, dois no Alentejo e dois no Algarve.