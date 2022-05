Governo extingue dezenas de cargos e direções regionais

CCDR vão receber competências da Educação, Saúde, Formação, Floresta, Cultura e Turismo, de forma faseada.

O Governo quer que a segunda fase do processo de descentralização - que implica a transferência de competências de dezenas de direções regionais para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) - esteja finalizada até 2024. O Ministério da Coesão prevê a extinção de direções regionais em áreas como a Saúde, Educação, Cultura ou Turismo, de forma faseada, mas com o compromisso de ser até 2024. Os funcionários dos organismos extintos passam para as CCDR, mas os cargos dirigentes desaparecem.

Depois da primeira fase da descentralização, que visa o reforço das competências das câmaras municipais, segue-se o aumento dos poderes das CCDR, previsto desde o primeiro Governo de António Costa (ver caixa).