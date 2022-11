Governo gastou 21 mil euros para comprar uma mesa e 24 cadeiras

Sofia Cristino Hoje às 09:18 Facebook

A Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros adquiriu 24 cadeiras e uma mesa para a sala de jantar da residência oficial do primeiro-ministro por 21 mil euros.

A aquisição foi feita por ajuste direto à empresa portuguesa Olaio. O contrato é de fevereiro deste ano. A mobília esteve exposta até setembro na mostra Design em São Bento, que exibe peças de designers portugueses e marcas nacionais.

O gabinete de António Costa explica, ao JN, que o "mobiliário adquirido integra o inventário dos bens móveis da residência oficial e, assim, permanecerá por tempo indeterminado". No contrato, disponível no portal de contratos públicos Base.gov, pode ler-se que a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros adquiriu uma "mesa caravela São Bento" e 24 "cadeiras caravela", em "madeira de carvalho natural", à marca de mobília portuguesa Olaio, sediada no centro de Lisboa.