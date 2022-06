Governo lança calendário escolar para dois anos

Delfim Machado Hoje às 08:10, atualizado às 08:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo está a trabalhar num calendário de aulas do pré-escolar ao secundário para os próximos dois anos, ao contrário do que acontecia habitualmente em que só eram divulgadas as datas para o ano letivo prestes a começar. Para o ano letivo 2022/2023, alunos e professores regressam ao formato anterior à pandemia: as aulas arrancam no máximo a 16 de setembro, o Carnaval volta a ter três dias de interrupção, o regresso após o Natal é na primeira semana de janeiro e na Páscoa há duas semanas de paragem.

O projeto de despacho do Ministério da Educação para os anos escolares de 2022/2023 e de 2023/2024 ainda está em discussão com as estruturas sindicais e outras ligadas ao setor da Educação, mas deverá sofrer poucas ou nenhuma alteração até à versão final.

O calendário a que o JN teve acesso é um regresso ao modelo que vigorava antes da pandemia. Recorde-se que no ano letivo que agora está a terminar - como forma de contenção da pandemia - as férias foram prolongadas pela primeira semana de janeiro, o que serviu para vacinar as crianças. Esta semana adicional de paragem foi compensada pela subtração de uma semana de férias na Páscoa, que acabou por ter só cinco dias úteis de interrupção.