Governo quer preparar desde já resposta a fogos

Os encontros arrancam esta segunda-feira em Guimarães com autarcas e depois irão incluir bombeiros.

O ministro da Administração Interna inicia esta segunda-feira um conjunto de reuniões com os municípios para preparar a prevenção de incêndios rurais e debater o uso dos fundos comunitários na área da Proteção Civil. Na quarta-feira, é a vez da secretária de Estado da Proteção Civil começar a reunir-se com as associações humanitárias de bombeiros. O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) critica a forma como os encontros estão a ser organizados, sem ouvir as entidades representativas do setor, onde se inclui a Liga e as federações distritais.

A iniciativa "Preparar o verão no inverno" vai durar até março e começa esta segunda-feira com uma reunião de José Luís Carneiro com os autarcas da região Norte, no Teatro Jordão, em Guimarães. Os encontros do ministro com os presidentes de câmara serão agrupados em "sede de Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional" (CCDR), explica a tutela. O objetivo passa por "sensibilizar os municípios para a limpeza das faixas primárias de combustível" e "divulgar as novas linhas de acesso aos fundos europeus em matéria de Proteção Civil".