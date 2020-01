Governo quer resolver "o mais rápido possível" as dificuldades na descentralização

Hoje às 14:41 Facebook

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública salientou esta terça-feira, em Coimbra, que o roteiro da descentralização do Governo serve para ouvir as dificuldades dos autarcas e para as colmatar o "mais rápido possível".

No final de uma reunião com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Alexandra Leitão referiu que a transferência de infraestruturas e de funcionários no setor da Educação, além dos acertos de verbas, foi a dificuldade mais salientada pelos autarcas presentes esta terça-feira no encontro.

Aos jornalistas, a governante disse ainda que o Governo está a trabalhar para cumprir o calendário definido para a descentralização e para que o processo seja "participado e por vontade".