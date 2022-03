Grandes superfícies já racionam venda de óleo de girassol

Salomé Filipe e Erika Nunes Hoje às 20:55 Facebook

Portugal importa da Ucrânia uma parte do óleo de girassol que vende. Tanto que algumas grandes superfícies comerciais portuguesas, como o Continente e a Mercadona, já estão a racionar a venda de óleo de girassol aos consumidores.

No caso da primeira, só é permitido comprar três unidades do produto. No caso da segunda, as ordens apontam para três litros.

Segundo uma orientação interna a que o JN teve acesso, as lojas Continente foram instruídas a "limitar para três unidades, por ato de compra", a venda de óleos alimentares. A empresa justificou a medida com "o aumento acentuado na procura" que a cadeia de supermercados tem vindo a sentir "nos últimos dias".