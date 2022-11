Há 30 mil candidatos ao programa de renda acessível mas só duas mil casas

Carla Soares Hoje às 07:16 Facebook

Contratos ativos no verão eram apenas 900 para 30 mil candidatos. Plataforma tem duas mil habitações.

O Programa de Arrendamento Acessível (PAA) está longe de resolver a falta de habitação: os contratos ativos rondavam no verão os 900 para um universo de dois mil alojamentos e de 30 mil candidaturas, com a esmagadora maioria das habitações situada nas áreas metropolitanas, sobretudo na de Lisboa. As associações do setor falam de fracasso.

Os inquilinos pedem habitação pública que possa concorrer com os privados e travar a especulação. E avisam que há senhorios a aumentar as rendas devido ao travão de 2% em 2023. Os proprietários dizem que a resposta estatal e autárquica peca pela burocracia. Por sua vez, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação garantiu ao JN que vai simplificar a plataforma.