Há 35 mil doentes em casa e 2131 profissionais de saúde infetados

A taxa de letalidade da Covid-19 em Portugal é de 3,3% e há 2131 profissionais de saúde infetados. Esta semana, chegaram mais de seis milhões de máscaras e equipamentos de proteção individual.

Portugal regista 629 óbitos por Covid-19 (mais 30 do que na terça-feira) e 493 doentes recuperados (mais 110).

"A taxa de letalidade global é de 3,3% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 12% (11,7% na terça-feira)", indicou António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, na conferência de imprensa diária sobre a evolução epidemiológica da Covid-19 em Portugal.

"Há mais de 35 mil pessoas com Covid-19 em casa e mais de 73200 profissionais de saúde" estão a fazer a vigilância e acompanhamento destes doentes. Até esta quinta-feira foram feitos 208738 testes do novo coronavírus.

António Lacerda Lopes acrescentou que a Linha SNS24 recebe atualmente 9500 chamadas/dia e que "recebemos esta semana 900 mil respiradores FFP2 e FFP3 e cerca de 6 milhões de máscaras cirúrgicas e outros equipamentos como luvas, toucas, etc."

"Temos 2131 profissionais de saúde infetados, dos quais 396 médicos, 566 enfermeiros e 1169 assistentes operacionais, assistentes técnicos, etc.", indicou o secretário de Estado.

"Temos de aprender a viver com o vírus com a consciência de que a única vacina de que dispomos no momento é o distanciamento social," frisou o secretário de Estado da Saúde.

"O regresso à normalidade terá de ser feito gradualmente", acrescentou o governante, no dia em que o presidente da República, Marcelo rebelo de Sousa, enviou ao Parlamento o projeto do decreto para a renovação do estado de emergência, que se prolongará até ao final do mês.

"É um esforço adicional de todos os portugueses mas crucial nesta caminhada coletiva", defendeu.

"Conscientes do desafio que o recolhimento representa, a DGS publica esta tarde no site Covid-19 um manual para ajudar as famílias a lidar com o isolamento, com dicas importantes sobre situações de violência, risco e segurança online", concluiu.

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde Foto: MANUEL DE ALMEIDA/POOL/LUSA

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, sublinhou "a grande vantagem" de Portugal ter registado casos de Covid-19 "mais tarde do que outros países". E no que diz respeito ao aliviar das restrições, "vamos acompanhar diferentes critérios que estão a ser adotados em diferentes países para ver qual é aquele que se adaptará melhor à nossa realidade".