Morreram mais de 1100 pessoas com Covid-19 em Portugal

Nas últimas 24 horas foram registadas mais 16 vítimas mortais por covid-19 em Portugal. O total de mortos sobe para 1105.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, desta quinta-feira, há mais 533 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas. Há um crescimento ligeiro face a quarta-feira: ontem eram mais 480 infetados. O total de doentes, desde o início da pandemia, é agora de 26715. Há 2666 a aguardar o resultado do teste à infeção.

Face ao dia anterior, o número de mortes aumentou mais 16, ou seja, a barreira de 1100 mortes foi ultrapassada em Portugal (1105). Há uma diminuição no número de recuperados num dia. Na quarta-feira, tinha sido registado um aumento de 333 recuperações, hoje mais 182 pessoas recuperaram do novo coronavírus, segundo a DGS. O total de recuperações é de 2258 e 27318 estão em casa a ser monitorizadas pelas autoridades de saúde.

Há 874 pessoas internadas nos hospitais (mais 36 do que ontem) e há uma pessoa a menos nos cuidados intensivos relativamente ao número de quarta-feira (135 no total).

Evolução do número de casos confirmados desde o início da pandemia Foto: DGS

No que toca às regiões, o Norte permanece como o mais afetado pelo vírus: são 634 mortes e 15450 doentes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 230 vítimas mortais e quase sete mil infetados (6935) e o Centro com o mesmo número de mortes de ontem (213) e 3545 pessoas com o novo coronavírus. O Algarve regista tem 13 mortes e 343 infetados e o Alentejo permanece com os mesmos números de quarta-feira (1 morte e 220 infetados).

No arquipélago dos Açores há 14 mortes e a Madeira não regista nenhuma vítima mortal pelo novo coronavírus.

Há mais 31 mortes em pessoas com mais de 80 anos nas últimas 24 horas: ontem eram 712 vítimas mortais nesta faixa etária, hoje são 743. Morreram 223 doentes com idades entre os 70 e os 79 anos e 95 mortes foram registadas no intervalo de 60 a 69 anos, desde o início da pandemia. Com menos de 59 anos (e inclusive), morreram 44 pessoas com covid-19.