Hospitais com menos 127 mil cirurgias e e 1,3 milhões de consultas

Produção hospitalar teve quebras até 18% no ano passado. Nos centros de saúde, contactos telefónicos compensam perda de 7,9 milhões de consultas presenciais. Rastreios oncológicos também em queda.

Tomado de assalto pela covid, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) assistiu, no ano passado, a quebras de produção exponenciais. Ao ritmo das vagas pandémicas, pôs travão a fundo nas consultas, cirurgias e urgências nos meses de abril e dezembro. Com oscilações regionais: no Norte, responsável pela maior produção hospitalar, registou-se a menor quebra. Tudo somado, a pandemia retirou ao SNS milhões de consultas e milhares de cirurgias, urgências e rastreios.