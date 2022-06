Hospital de Braga volta a encerrar urgência de Obstetrícia

JN Hoje às 17:34 Facebook

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga vai estar novamente encerrado, entre as oito da manhã de quarta-feira e as oito da manhã de quinta-feira, devido à "impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho", o que poderá repetir-se no domingo.

De acordo com uma nota de imprensa da administração, durante o resto da semana "o hospital assegurou o funcionamento" da urgência daquela especialidade, exceto no dia 26.

No entanto, "é importante referir que as escalas não se encontram fechadas", estando a administração "a envidar todos os esforços para assegurar o funcionamento naquele dia, acrescenta.

Recorde-se que aquele serviço esteve encerrado por períodos idênticos, também por falta de especialistas, entre sexta-feira e sábado e domingo e segunda-feira passados.

A administração reafirma estar a "trabalhar de forma articulada" com outros hospitais da região, para garantir a resposta pela rede de instituições do Serviço Nacional de Saúde.

Em caso de urgência, os utentes devem contactar a Linha SNS 24 (808242424) e dirigir-se aos hospitais da região que dispõem de apoio da especialidade, entre os quais Guimarães, Famalicão e Viana do Castelo.

"Em casos de maior complexidade", é aconselhado o recurso ao Centro Hospitalar de São João, no Porto.