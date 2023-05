Idosos que se matam têm vindo a aumentar

JN Hoje às 08:12 Facebook

Ricardo Gusmão, presidente da secção de Suicidologia da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, nota que os suicídios entre os idosos têm vindo a aumentar, particularmente entre as mulheres.

As chamadas para as linhas de crise dizem-nos que, apesar de ter estabilizado, a população continua a procurar respostas mais eficazes para a saúde mental?

Os números de acesso às linhas de crise dizem-nos muito pouco. Não sabemos quais as reais necessidades das pessoas que recorrem a essas linhas, nem sabemos se as pessoas que têm necessidades lhes acedem. O que sabemos é que, com a epidemia, e a mitigação de contactos face a face, houve um aumento da oferta dessas linhas.

Falta-nos informação para decidir melhor sobre saúde mental?

Exatamente. Seria importante saber a proporção dessas pessoas que aceitou ajuda efetiva por profissionais de saúde mental e seria importante avaliar estas linhas quanto à sua efetividade. Sabe-se que quem usa este tipo de serviços são pessoas com sofrimento mental normal e com doenças mentais ligeiras. Tem havido uma "psicologização" do sofrimento normal, criando procura de serviços. Da "infodemia mental" as pessoas com doença mental não retiraram ainda vantagem.