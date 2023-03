Pedido de desculpa da Igreja às vítimas terá "gesto público" em abril 

Rita Salcedas Hoje às 18:09, atualizado às 18:23 Facebook

Os bispos portugueses anunciaram, esta sexta-feira à tarde, medidas a tomar pela Igreja Católica em resposta ao relatório sobre abusos sexuais de menores. A comissão independente validou 512 dos 564 testemunhos recebidos em dez meses.

Vinte dias depois de a comissão responsável por investigar denúncias de abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal ter divulgado o relatório final sobre décadas de abusos no seio da instituição, os bispos portugueses anunciaram alguns passos a tomar, incluindo um "gesto público" em abril e a criação de um memorial na Jornada Mundial da Juventude.

"É com dor que, novamente, pedimos perdão a todas as vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal. Este pedido terá um gesto público no próximo mês de abril, aqui em Fátima, no decorrer da próxima Assembleia Plenária", anunciou a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

O anúncio das medidas acontece algumas semanas depois de a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja ter divulgado a validação de 512 testemunhos, de um total de 564 recebidos, e chegado a uma estimativa mínima de 4815 vítimas. Os "crimes hediondos" terão ocorrido desde a década de 1950, a maioria entre 1960 e 1980.

