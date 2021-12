Incidência aumenta em dia com mais de 5200 novos casos

Maria Campos Hoje às 14:18 Facebook

Portugal regista, esta quarta-feira, mais 5286 casos de covid-19 e e mais 15 mortes associadas à doença. Incidência continua a aumentar.

A maior parte das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1796 casos (cerca de 34%). Segue-se o Norte (mais 1600), Centro (1315), Algarve (338), Alentejo (122), Madeira (81) e Açores (34).

Nos hospitais, há menos 19 pessoas internadas em enfermaria, num total de 917. Destes, 138 são doentes graves, mais cinco do que ontem.

Nas últimas 24 horas, morreram 15 pessoas infetadas com covid-19: cinco no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três no Algarve e duas no Norte. As vítimas mortais são uma mulher com idade entre os 60 e 69 anos, cinco homens na faixa etária seguinte e seis homens e três mulheres com mais de 80 anos.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias subiu de 410,4 para 438,4 e o risco de transmissibilidade Rt subiu de 1,10 para 1,11.

Menos internados, mas mais doentes graves

A comparação dos dados desta quarta-feira com os de quarta-feira passada, 1 de dezembro, dia em que Portugal voltou a entrar em estado de calamidade, mostra que há um aumento de infeções diárias: esta semana, há mais 616 novos casos do que na quarta-feira passada. O número de óbitos diários, por sua vez, desceu de 17 para 15.

Em relação às hospitalizações, enquanto a semana passada viu um aumento de oito pacientes internados, esta semana há menos 19. Além disso, na quinta-feira passada, não houve alterações nos doentes graves a necessitar de internamento em Unidades de Cuidados Intensivos. Hoje são mais três.

Esta quinta-feira, há ainda a assinalar um aumento do número de casos ativos - mais 2250, num total de 62 834 - e o aumento dos contactos em vigilância - mais 2539, num total de 82 077. O boletim indica ainda que há mais 3021 recuperados, num total de 1 096 285.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou um total de 1 177 706 casos de infeção e 18 587 mortes associadas à doença.