Incidência no Porto acima dos 120 casos e em Lisboa passa dos 400

A taxa de incidência no Porto está nos 125 casos por 100 mil habitantes, deixando o concelho em alerta, e em Lisboa subiu dos 306 para os 438 casos, ficando mais perto do nível de risco seguinte, a partir dos 480 casos.

Há neste momento 29 concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes, número bem acima dos oito da semana passada. Desses, três já ultrapassaram os 480 casos, o segundo nível mais grave nas categorias utilizadas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças: Albufeira, com 494, Constância, com 496, e Lagoa (Açores), com 530.

Na categoria entre os 240,0 e 479,9 casos, estão os outros 26 concelhos: Almada (256), Amadora (273), Avis (353), Barreiro (294), Cascais (282), Castelo de Vide (274), Grândola (410), Lisboa (438), Loulé (287), Loures (254), Mafra (290), Mira (279), Moita (324), Odemira (316), Odivelas (285), Oeiras (291), Olhão (245), Paredes de Coura (246), Ribeira Grande (424), Sardoal (454), Seixal (289), Sesimbra (391), Sines (241), Sintra (249), Sobral de Monte Agraço (282) e Sousel (340).

Dos oito concelhos que na semana passada já estavam acima dos 240 casos só Sertã conseguiu recuperar (110), os outros sete mantiveram: Albufeira, Grândola, Lisboa, Odemira, Ribeira Grande, Sardoal e Sesimbra.

Na categoria entre os 120,0 e 239,9 casos, a quarta mais grave, estão 29 concelhos (na semana passada eram 32).