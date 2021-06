Lisboa é um dos oito concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes

Portugal tem, neste momento, oito municípios com mais de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Sem surpresas, Lisboa é um deles. Os restantes são Albufeira, Grândola, Odemira, Sesimbra, Sertã, Sardoal e Ribeira Grande, nos Açores.

Há 40 territórios acima dos limites fixados pelo Governo

No espaço de uma semana (desde a última atualização epidemiológica feita pela Direção-Geral da Saúde), Lisboa passou de 222 novas infeções a 14 dias para 306. Acima dos 240 casos estão ainda Albufeira, Grândola, Odemira (com a situação mais grave: 506 casos), Sesimbra, Sertã e Sardoal, no continente.

Ribeira Grande, no arquipélago dos Açores, há várias semanas com a incidência mais elevada, passou de 524 casos para 494.

O relatório enviado esta sexta-feira às redações, que se refere ao período de 2 a 15 de junho, indica ainda que, além dos oito referidos, há mais 32 concelhos acima dos 120 casos por 100 mil habitantes.

No total, o país apresenta, assim, 40 territórios acima dos limites fixados pelo Governo (mais 18 do que no balanço anterior), o que pode implicar permanência ou até recuo nas medidas de desconfinanento. Dezoito pertencem à Área Metropolitana de Lisboa.

Com os valores mais altos estão Lagoa, nos Açores, com 238 casos, Arruda dos Vinhos, com 227, e Cascais, com 217.

Tal como no último relatório, não existem concelhos em risco muito elevado: com incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

De referir contudo que, tendo em conta que Portugal se afastou da "zona verde" na chamada matriz de risco, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou, esta quinta-feira, que nenhum concelho deverá avançar para a próxima fase do plano de desconfinamento, prevista para 28 de junho.

O boletim epidemiológico desta sexta-feira revela um aumento significativo da incidência de novos casos de 91 para 100,2. O R(t), a taxa de transmissibilidade, também aumentou de 1,12 para 1,14.