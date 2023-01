Infarmed suspende exportação de mais de cem medicamentos

Joana Amorim Hoje às 21:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A lista de medicamentos cuja exportação está temporariamente suspensa triplicou, contando agora um total de 110 apresentações.

Ao JN, a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) explica que o aumento deve-se à "inclusão de apresentações pediátricas" de fármacos que têm como substâncias ativas ibuprofeno [anti-inflamatórios], paracetamol [antipiréticos] e amoxicilina e azitromicina [antibióticos]. E que decorre do "forte aumento de procura em novembro e dezembro", devido ao acréscimo de infeções respiratórias; "do número de faltas notificadas pelas farmácias e da ocorrência de exportação em novembro".

Alguns dos fármacos agora incluídos na referida lista estavam já a ser monitorizadas pelo Infarmed, ao obrigar o setor a notificar previamente as vendas para o estrangeiro. Como noticiou o JN, em causa as exportações de determinados fármacos que tinham como substâncias ativas paracetamol, ibuprofeno e amoxicilina e azitromicina, destinados à população pediátrica.