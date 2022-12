Infeções respiratórias entre as crianças limitam exportação de medicamentos

Joana Amorim Hoje às 08:21 Facebook

Saídas de amoxicilina também sujeitas a notificação prévia. Autoridade do Medicamento justifica decisão com aumento da procura devido a maior incidência de infeções respiratórias.

As vendas para o estrangeiro de determinados fármacos tendo como substâncias ativas paracetamol (antipiréticos), ibuprofeno (anti-inflamatórios) e amoxicilina e azitromicina (antibióticos) estão, desde o dia 15, sujeitas a notificação prévia à Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed). Na sua deliberação, aquela autoridade justifica a inclusão daqueles fármacos com "o atual período de elevada procura de cuidados de saúde e, em particular, de grande incidência de infeções respiratórias". Provocando um "aumento do consumo no mercado nacional". Nomeadamente, formulações pediátricas.

Consultando a lista de novos medicamentos cuja exportação está sujeita a notificação, verifica-se que a maioria dos que contêm paracetamol e ibuprofeno se apresenta sob a forma de xaropes e de supositórios, destinados a crianças. Cruzando com a listagem de medicamentos em rutura, constata-se que alguns daqueles fármacos estão temporariamente indisponíveis, por motivo de aumento de procura ou problemas de fabrico.