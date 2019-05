Advogado dos camionistas vai ser "vice" de sindicato de seguranças

Pedro Araújo Hoje às 09:31 Facebook

Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), irá acumular esse cargo com idênticas funções numa nova estrutura sindical, mas agora no âmbito da segurança privada.

Os graves problemas laborais dos 39 mil profissionais do setor justificam o nascimento do Sindicato de Segurança e Vigilantes de Portugal (SSVP).

O elemento comum aos dois sindicatos é, sem dúvida, o advogado Pardal Henriques, o rosto mais visível da chamada "crise dos combustíveis", que decorreu entre os dias 15 e 18 de abril.