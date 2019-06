Ciclista Rui Costa doa quatro equipamentos para ajudar Matilde

Tiago Rodrigues Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista Rui Costa decidiu juntar-se à onda de solidariedade por Matilde e está a doar quatro equipamentos completos e originais. A bebé de dois meses sofre de uma doença rara e precisa do medicamento mais caro do Mundo para sobreviver, que só está disponível nos EUA por cerca de 1,9 milhões de euros.

Numa publicação na página de Facebook "Matilde, uma bebé especial", criada pelos pais para divulgar o caso e que já tem mais de 170 mil seguidores, foi anunciado, este domingo, um leilão de quatro equipamentos de Rui Costa.

"Como sabem, temos o tempo contra nós mas com muita gente grandiosa do nosso lado e apoiar-nos a 100%", começam por dizer. "O ciclista Rui Costa também não ficou indiferente ao sofrimento da Matilde e está a doar quatro equipamentos completos e originais seus com as riscas do arco-íris, que representam o mundial de ciclismo 2013, onde se sagrou campeão do mundo".

Os equipamentos "representam uma das maiores provas da sua carreia, com a mesma garra necessária que a Matilde tem tido para esta batalha", lê-se ainda. O leilão vai decorrer até às 16 horas de quarta-feira e para participar é necessário comentar nesta publicação Facebook.

A base de licitação é de 100 euros por cada equipamento. Para licitar, é preciso comentar "exclusivamente no post" com o valor da oferta em euros e só "só são válidos comentários" naquela publicação. "O leilão terá a duração de 72 horas, terminando por isso 4.ª feira, dia 3 de Julho, às 16 horas", explicam as regras.

Os participantes com as quatro licitações mais altas serão os vencedores. Depois, o vencedor deverá "transferir o valor para a conta da Matilde" (PT50 0035 0685 00008068 130 56) e "enviar o comprovativo de transferência e a morada completa para o e-mail matilde.bebe.especial@gmail.com com o título: vencedor remate final Rui Costa".

"Será o próprio Rui Costa a enviar os equipamentos para os respetivos vencedores", lê-se a publicação, que informa ainda que o apuramento dos vencedores será feito "da forma mais célere possível" e comunicada na página. "Vamos, todos juntos, sagra-la campeã nesta dura pedalada pela vida", dizem os pais, deixando um agradecimento ao atleta: "Obrigada Rui, pelo ser humano incrível que é".

Mais de 800 mil euros angariados até agora

Já foram angariados mais de 800 mil euros na conta solidária aberta pelos pais de Matilde para ajudar no tratamento da filha. "Temos muito orgulho em ser portugueses, mas ainda mais orgulho no povo português", afirmaram.

"Nunca será possível expressar o tamanho da nossa gratidão perante a vossa generosidade, solidariedade e apoio nesta nossa luta que se tornou a vossa também".

Matilde nasceu no dia 12 de abril e com um mês e duas semanas foi-lhe diagnosticada atrofia muscular espinhal de tipo I, a forma mais grave da doença. "Esta doença é caracterizada pela degeneração e perda de neurónios motores da medula espinhal e do tronco cerebral, resultando em fraqueza muscular e atrofia e levando a insuficiência respiratória", disse a mãe, Carla Martins.

A bebé voltou a ser internada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na quarta-feira, devido a dificuldades respiratórias. Foi para os cuidados intensivos, mas encontra-se "estável". Para ajudar, as pessoas podem fazer donativos para a conta PT50 0035 0685 00008068 130 56.