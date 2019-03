Eleições: PS propõe isentar autarcas das proibições da CNE

Nuno Miguel Ropio Hoje às 13:23 Facebook

O PS quer libertar os autarcas das proibições de fazer publicidade em anos eleitorais em que não se realizem autárquicas.

Os socialistas querem acabar com a interpretação da lei da cobertura jornalística dos atos eleitorais feita pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), que avisou as autarquias para as sanções em que incorriam se publicitassem obras, programas, atos e serviços até às europeias, a 26 de maio.

O projeto do PS foi enviado a todos os partidos, pela direção da bancada liderada por Carlos César, e o PSD já mostrou que está disponível para o apoiar. Pode estar assim a caminho do fim a declaração de guerra que a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) fez à CNE, a quem acusou de limitar a atividade dos autarcas.