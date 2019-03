Costa "perplexo" com acordo entre RTP e Federação de Futebol

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:31 Facebook

No dia em que se soube que o Governo exigiu explicações à RTP sobre o acordo com a Federação de Futebol para a criação de um canal privado com recursos do Estado, o acordo foi cancelado.

António Costa afirmou-se "perplexo" com o negócio entre a RTP e Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que assinaram um memorando para o lançamento de um canal privado - o "11" - que estabelece a cedência do arquivo, meios e recursos da televisão pública. A que se juntará a utilização do Centro de Produção da RTP no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia.

Questionado por Catarina Martins, líder do BE, que confrontou Costa no debate quinzenal desta terça-feira com o facto de a "RTP ter se comprometido com a Federação Portuguesa de Futebol" a "criar um canal concorrente" à empresa do Estado, o chefe do Governo foi claro: "partilho da mesma perplexidade".

O primeiro-ministro revelou que a ministra da Cultura, Graça Fonseca, questionou a administração presidida por Gonçalo Reis, sobre tal memorando, que admitiu que "não foi do conhecimento prévio do Governo".

Numa carta, o Executivo exigiu "cinco esclarecimentos fundamentais". Porque motivo surge este memorando entre a RTP e a FPF, se o mesmo se insere nos planos da "gestão corrente" da empresa púbica; qual a razão porque a Federação "passa a utilizar o Centro de Meios do Norte"; "como é que a RTP se predispõe a ceder trabalhadores seus" e "como é que se explica que a RTP participe numa iniciativa concorrencial e também concorrencial a outros canais de TV", quando se exige à televisão estatal "uma concorrência leal" com todos os canais privados.

Na sequência da polémica, a FPF e a RTP decidiram cancelar, esta terça-feira, a parceira fundada em janeiro.

Para vigorar até 2022, o acordo foi contestado pela Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP, por considerar que FPF iria transformar a Radio e Televisão do Estado numa "barriga de aluguer" do Canal 11. Mas a mesma CT, que denunciou os contornos do negócio ao Ministério da Cultura, já tinha questionado a licença sem vencimento do jornalista Carlos Daniel, que integra o projeto televisivo da Federação.

Pela utilização do Centro de Meios do Norte da estação pública e de todos os outros recursos pela FPF, a RTP teria depois não só a prioridade na escolha das competições que pretende emitir da FPF, como retransmitir a programação do 11 nos canais internacionais estatais, como é o caso da RTP Internacional.