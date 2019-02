Greve de fome em Belém à espera que Marcelo "obrigue o Governo a negociar"

JN Hoje às 15:08 Facebook

O presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), que iniciou esta quarta-feira uma greve de fome à porta do Palácio de Belém, em Lisboa, disse que espera que o presidente da República "obrigue o Governo a negociar" com os enfermeiros.

"O Governo nunca esteve disponível para negociar", disse Carlos Ramalho, insistindo que "há muitas mentiras e falsidades aqui". A escolha do Palácio de Belém como o local para iniciar este protesto "extremo" - na sequência do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, que declarou a ilicitude da primeira greve cirúrgica - foi justificada com o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ser "o mais alto magistrado da nação" e dever ter uma palavra a dizer sobre a luta "justa e digna" dos enfermeiros.

"Não sei quando vai parar, essa decisão depende do Governo. Se quer ver os enfermeiros morrerem de fome ou se quer negociar, como pretendemos", declarou.

Carlos Ramalho revelou que o Sindepor disponibilizou aos enfermeiros uma minuta para declararem que comparecem aos locais de trabalho por terem sido coagidos, uma vez que a greve não foi suspensa, mas foi considerada ilícita pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o que implica a marcação de faltas injustificadas.

Até às 13 horas de hoje, cerca de uma dezena de enfermeiros tinham comparecido junto ao Palácio de Belém para manifestarem a sua solidariedade com a atitude de Carlos Ramalho, que anunciou que iria avançar para este protesto na noite de terça-feira.