IPMA avisa que pode haver tornados durante a noite

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), fenómenos de vento extremo como o que aconteceu na tarde desta quarta-feira em Faro podem repetir-se durante esta noite e madrugada.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ainda está a recolher informação sobre o fenómeno meteorológico que, na tarde desta quarta-feira, se abateu sobre Faro e que aparenta ser um tornado. "Por volta das 17 horas, detetámos, a partir da Torre do Aeroporto de Faro, um fenómeno extremo de vento acompanhado de granizo e precipitação", confirmou ao JN o meteorologista Bruno Café, do IPMA. "Tudo indica que possa ser um tornado", acrescenta o especialista.

E fenómenos "extremos" do mesmo género poderão repetir-se, esta noite, noutros pontos de país, sobretudo "mais a Sul e nas zonas do litoral Norte e Centro".

"Não se pode excluir essa possibilidade, uma vez que as condições meteorológicas serão, nas próximas horas, de grande instabilidade", avisa Bruno Café.

No entanto, a chuva e os ventos fortes deverão abrandar a partir do final da manhã de amanhã, quinta-feira. Mas o mau tempo regressará novamente na sexta-feira de manhã. E assim deverá continuar, segundo o IPMA, "nos próximos dias".